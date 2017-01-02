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'da ı alarmı

İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü 'da yılbaşı eğlencesini kana bulayan e benzeyen bir kişinin Yalova'da deniz otobüsünden indikten sonra otostop yaparak bir otomobile bindiği ihbarı, i harekete geçirdi. Anonsla tüm ekiplere bildirilen araç aranıyor.

Bursada Reina saldırganı alarmı

'da 39 kişinin ölümü 65 kişinin yaralanması ile sonuçlanan katliamı gerçekleştiren in yakalanması için Yalova ve 'da da güvenlik önlemleri arttırıldı. Teröristin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine vatandaşlardan da ihbarlar gelmeye başladı.

Yalova'da, bugün öğleden sonra teröriste benzeyen bir kişinin İstanbul'dan deniz otobüsünden yaya olarak indikten sonra otostop yaparak Bursa plakalı bir otomobile bindiği ihbarı üzerine alarma geçti. Telsizden yapılan anonslarla plakası bildirilen aracın durdurularak inceleme yapılması istendi.

Jandarma ve polis ekipleri şüphelinin bindiği iddia edilen otomobilin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 18:19
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