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Boyun eğmeyiz

Başbakan Binali Yıldırım, bölgede terörle ilgili başarılı bir mücadele sonrası saldırıların yoğunlaştığına dikkat çekti. “Bizi asla korkutamayacaklar” dedi.

Boyun eğmeyiz
Başbakan Binali Yıldırım, saldırı sonrası Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi yaptı. Dehşetle ilgili bilgi aldı. Ardından yaralıları ziyaret etti. Terörü lanetleyen Yıldırım, "Terörün amacı, birliğimizi, beraberliğimizi zedelemek; emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Terörün kutsalı, dini olmaz, her yerde terördür. Türkiye'nin Rusya ile Suriye'de inisiyatif alıp uzun süredir süren savaşı sona erdirme adımları, bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve benzeri olaylarla karşılaşılabilir. Üzerine gitmeye amansız şekilde devam edeceğiz, bizi korkutamaz. Milletimizin göstermiş olduğu kardeşlik ve dayanışma ruhu devam ettiği sürece bu belanın üstesinden geleceğiz" dedi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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