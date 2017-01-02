Bodrum çukuru!

Muğla'nın ünlü tatil beldesi Bodrum, dün adeta suya gömüldü! Kentin Ortakent Mahallesi'nde bulunan içme suyu boru hattı, dün büyük bir gürültüyle patladı. Su hattınınpatlamasıyla asfalt yerindensöküldü, kaldırım taşları yolafırladı! Savaş alanına dönencaddede 4 metrelik dev birçukur açıldı. Tonlarca su caddeyi kapladı. Tüm yolu kaplayan su ve dev çukur nedeniyle sürücüler kontak kapattı! Bölgede bulunan mandalina bahçeleri sular altında kaldı. Vatandaşlar üç kez aynı bölgede su borusunun patladığını ifade etti. "Artık korkmayabaşladık bir can kaybı olacakdiye. Üç kez burada su borusupatladı. Bir önlem alınamıyormu buraya" diye yakındı.
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