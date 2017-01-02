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Bodrum çukuru!

Ünlü tatil beldesi Bodrum’da, içme suyu boru hattı patladı. 4 metrelik dev çukurun açıldığı caddede oluşan trafik nedeniyle sürücüler kontak kapattı

Bodrum çukuru!
Muğla'nın ünlü tatil beldesi Bodrum, dün adeta suya gömüldü! Kentin Ortakent Mahallesi'nde bulunan içme suyu boru hattı, dün büyük bir gürültüyle patladı. Su hattının patlamasıyla asfalt yerinden söküldü, kaldırım taşları yola fırladı! Savaş alanına dönen caddede 4 metrelik dev bir çukur açıldı. Tonlarca su caddeyi kapladı. Tüm yolu kaplayan su ve dev çukur nedeniyle sürücüler kontak kapattı! Bölgede bulunan mandalina bahçeleri sular altında kaldı. Vatandaşlar üç kez aynı bölgede su borusunun patladığını ifade etti. "Artık korkmaya başladık bir can kaybı olacak diye. Üç kez burada su borusu patladı. Bir önlem alınamıyor mu buraya" diye yakındı.
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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