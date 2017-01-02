Bir sözle hayatı değişti

Antalya'dayaşayan Ayşe Taş (21),spor lisesini dereceylebitirdi. Daha sonraherhangi bir spordalına ilgi göstermedi.Bir gün okuldan birarkadaşının "Sporlisesini dereceylebitirdin ama hiçbirsporda başarılıdeğilsin" diye dalgageçmesi üzerineharekete geçti. 8 aygibi bir kısa süredehazırlanan genç kız,Muay Thai sporundaAntalya, Akdeniz veTürkiye şampiyonuolmayı başardı.Bu başarılarlayetinmeyen genç kızdurmadı. Katıldığıson turnuvada Avrupaikincisi olmayı başardı.Bir yandan da maddiimkansızlıklarlamücadele edengenç kız ailesinedestek olmak veeğitim hayatınadevam edebilmekiçin gündelik evtemizliklerine gitmeyebaşladı. Kazandığı60 TL ile ailesinedestek olan genç kızhedefini de açıkladı:"Dünya şampiyonuolmak istiyorum."
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