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Bir sözle hayatı değişti

Bir sözle hayatı değişti
Antalya'da yaşayan (21), spor lisesini dereceyle bitirdi. Daha sonra herhangi bir spor dalına ilgi göstermedi. Bir gün okuldan bir arkadaşının "Spor lisesini dereceyle bitirdin ama hiçbir sporda başarılı değilsin" diye dalga geçmesi üzerine harekete geçti. 8 ay gibi bir kısa sürede hazırlanan genç kız, Muay Thai sporunda Antalya, Akdeniz ve Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Bu başarılarla yetinmeyen genç kız durmadı. Katıldığı son turnuvada Avrupa ikincisi olmayı başardı. Bir yandan da maddi imkansızlıklarla mücadele eden genç kız ailesine destek olmak ve eğitim hayatına devam edebilmek için gündelik ev temizliklerine gitmeye başladı. Kazandığı 60 TL ile ailesine destek olan genç kız hedefini de açıkladı: "Dünya şampiyonu olmak istiyorum."
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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