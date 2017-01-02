Yol Durumu
  1. Darbeci hainler komutanından böyle özür dilemiş
  2. Irak ile yeni dönem başlıyor

'tan uyarısı

, yaptığı yazılı açıklamada 31 Aralık gecesi İstanbul’da meydana gelen saldırı sonrası, da ayrımcılık içeren paylaşımlar için yasal sürecin başladığını duyurdu.

Başbakanlıktan sosyal medya uyarısı
üzerinden provokatörlük yapan ve toplumu bölmeye çalışan paylaşımlarda bulunanlarla ilgili tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Değerler ve yaşam tarzları üzerinden yapılan eleştirilerin, kutuplaşmaya sevk edici paylaşımların teröre hizmet edeceği unutulmamalıdır. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde, terör eylemlerini haklı gösterebilecek bu tür söylemler tehlikeli birer tuzaktır."

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI
"Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız."
Etiketler: ,
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 18:43
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar