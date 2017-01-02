Barbaros Şansal gözaltına alındı

Yılbaşı gecesi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinde bulunduğu sırada Türkiye aleyhine paylaştığı çirkin mesaj sebebiyle tepki çeken eşcinsel modacı Barbaros Şansal İstanbul'a indiği anda polis tarafından gözaltına alındı.
Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından soruşturma başlatılan Şansal saat 23.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden İstanbul'a gelen uçaktan indi. Hakkında çıkarılan gözaltı kararı gereği polis tarafından uçak kapısında gözaltına alınan Şansal İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ALÇAKÇA HAKARETLER YAĞDIRMIŞTI
Bir süredir KKTC'de yaşayan ve önceki yıl ülkeye girişte uyuşturucudan gözaltına alınan Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından "B*kunda boğul Türkiye" diye seslenerek "Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize g...., mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın" ifadelerini kullanmıştı..
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terbiyesiz ahlaksız herif sen kimsin kendini ünlümü zannediyon
bu şerefsiz ders verilmeli
ibne ibneligini yapmis
bu ve bunun gibi itleri beslemeyelim artık vatandaşlıktan çıkartılsın bu itler ve artık idam gerçekten düşünülmeli bu ülkede bu itleri yakalayıp beslemekte ne oluyor
INSALLAH HAPISTE CÜRÜRSÜN MAHLUK CANIM VATANIMA SALDIRMANIN CEZASI AGIR OLUR BIZ ÖLÜRÜZ AMA GÜZEL VATANIMIZI SIZIN GIBILERINE PARCALATMAYIZ........
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