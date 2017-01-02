Barbaros Şansal gözaltına alındı

Yılbaşı gecesi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinde bulunduğu sırada Türkiye aleyhine paylaştığı çirkin mesaj sebebiyle tepki çeken eşcinsel modacı Barbaros Şansal İstanbul'a indiği anda polis tarafından gözaltına alındı.

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından soruşturma başlatılan Şansal saat 23.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden İstanbul'a gelen uçaktan indi. Hakkında çıkarılan gözaltı kararı gereği polis tarafından uçak kapısında gözaltına alınan Şansal İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



ALÇAKÇA HAKARETLER YAĞDIRMIŞTI

Bir süredir KKTC'de yaşayan ve önceki yıl ülkeye girişte uyuşturucudan gözaltına alınan Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından "B*kunda boğul Türkiye" diye seslenerek "Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize g...., mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın" ifadelerini kullanmıştı..