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gözaltına alındı

Türkiye hakkında sosyal medya üzerinde kullandığı hakaretamiz ifadelerin ardından KKTC’den sınır dışı edilen Türkiye’ye getirildi. Şansal, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Barbaros Şansal gözaltına alındı

Yılbaşı gecesi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinde bulunduğu sırada Türkiye aleyhine paylaştığı çirkin mesaj sebebiyle tepki çeken eşcinsel modacı İstanbul'a indiği anda polis tarafından gözaltına alındı.

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından soruşturma başlatılan Şansal saat 23.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden İstanbul'a gelen uçaktan indi. Hakkında çıkarılan gözaltı kararı gereği polis tarafından uçak kapısında gözaltına alınan Şansal İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ALÇAKÇA HAKARETLER YAĞDIRMIŞTI
Bir süredir KKTC'de yaşayan ve önceki yıl ülkeye girişte uyuşturucudan gözaltına alınan Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından "B*kunda boğul Türkiye" diye seslenerek "Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize g...., mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın" ifadelerini kullanmıştı..
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 00:04
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

terbiyesiz ahlaksız herif sen kimsin kendini ünlümü zannediyon

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evet0
hayır0
cevapla 03.01.2017 08:01
ilker can ilker can

bu şerefsiz ders verilmeli

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evet0
hayır0
cevapla 03.01.2017 07:57
ali 0423664331 ali 0423664331

ibne ibneligini yapmis

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evet0
hayır0
cevapla 03.01.2017 04:58
selim selim

bu ve bunun gibi itleri beslemeyelim artık vatandaşlıktan çıkartılsın bu itler ve artık idam gerçekten düşünülmeli bu ülkede bu itleri yakalayıp beslemekte ne oluyor

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evet0
hayır0
cevapla 03.01.2017 03:42
CANIM VATANIM CANIM VATANIM

INSALLAH HAPISTE CÜRÜRSÜN MAHLUK CANIM VATANIMA SALDIRMANIN CEZASI AGIR OLUR BIZ ÖLÜRÜZ AMA GÜZEL VATANIMIZI SIZIN GIBILERINE PARCALATMAYIZ........

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evet0
hayır0
cevapla 03.01.2017 02:06
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