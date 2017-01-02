Babam kim?

Gerçek babasını bulmak için uğraşan Fethiye Karabulut’un ümitleri yarım kaldı! DNA testinde Hüseyin Ünlü’nün babası olmadığı ortaya çıktı. Genç kadın “Sadece babamın kim olduğunu bilmek istiyorum” açıklaması yaptı
İstanbul'dayaşayan FethiyeKarabulut(33), gerçekbabasınıbulabilmekiçin atv'ninsevilen programıolan Müge Anlı ileTatlı Sert'in kapısını çaldı.Programda Karabulut'unanlattıkları, tüm Türkiye'yişoka uğrattı. Bugüne kadarbabasının kim olduğunubilmediğini söyleyenKarabulut, gerçeklerin ortayaçıkmasını istedi. Karabulut'unanlattıklarına göre olay şöylegelişti: Fethiye Karabulut'unannesi Zöhre Ünlü, ilk olarakZeki Ünver ile resmi nikahlaevlendi. 7 ay sonra boşandı.Kısa bir süre sonrada HasanKalmaoğlu ile evlilik yaptı.Kalmaoğlu ile 12 yıl evli kalanZöhre Ünlü, ikinci eşinden deboşandı. 4 ay sonra ise halenevli olduğu Hüseyin Ünlü ilehayatını birleştirdi. Bu süredeFethiye Karabulut, babasını,nüfusuna kayıtlı olduğu HasanKalmaoğlu olarak bildi. Ancak10 yaşına geldiğinde annesinindaha önce Zeki Ünver ile evlilikyaptığını ve babasının da ZekiÜnver olduğunu öğrendi.
3 EVLİLİK YAPTI
Ancak hikayenin kilitisimlerinden olan Ünver,1995'te öldü. Karabulut, ZekiÜnver'in ailesinden bilgi almakistedi. Ünver'in yakınlarıgenç kadına 'Annen burayageldiğinde hamile değildi.Çocuk yoktu' demeleridurumu daha da belirsizleştirdi.Karabulut'un gerçek babasınıbulma çabalarından rahatsızolan anne Zöhre Ünlü de bir süresonra farklı bir iddia ortaya attı.'Senin baban Zeki Ünver değil,şimdiki eşim Hüseyin Ünlü'dedi. Ancak DNA testi, kadınınyalan söylediğini gözler önüneserdi. Duyduklarıyla kafası dahada karışan Karabulut, "Yalnızcagerçek babamın kim olduğunubilmek, onun nüfusunageçmek istiyorum" dedi.
Babasını aradığı için annesinin kendisine tepkili olduğunu belirten Karabulut, "Ona bu akılları Hüseyin Ünlü veriyor" dedi.
'EŞİNİ BIRAK' Annesinin kendisini evlatlıktan reddettiğini belirten Karabulut, şunları söyledi: "Annem babamın kim olduğunu söylemiyor. Eşimle aramı bozmaya çalışıyor. "Eşini çocuklarını bırak, bizimle yaşa" diyor. O şekilde bana babamın kim olduğunu söyleyecekmiş. Tahminimce beni yanına alıp babamın mal varlığını paylaşmak istiyor."
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