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Babam kim?

Gerçek babasını bulmak için uğraşan ’un ümitleri yarım kaldı! DNA testinde Hüseyin Ünlü’nün babası olmadığı ortaya çıktı. Genç kadın “Sadece babamın kim olduğunu bilmek istiyorum” açıklaması yaptı

Babam kim?
İstanbul'da yaşayan Fethiye Karabulut (33), gerçek babasını bulabilmek için atv'nin sevilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı. Programda Karabulut'un anlattıkları, tüm Türkiye'yi şoka uğrattı. Bugüne kadar babasının kim olduğunu bilmediğini söyleyen Karabulut, gerçeklerin ortaya çıkmasını istedi. Karabulut'un anlattıklarına göre olay şöyle gelişti: Fethiye Karabulut'un annesi Zöhre Ünlü, ilk olarak Zeki Ünver ile resmi nikahla evlendi. 7 ay sonra boşandı. Kısa bir süre sonrada Hasan Kalmaoğlu ile evlilik yaptı. Kalmaoğlu ile 12 yıl evli kalan Zöhre Ünlü, ikinci eşinden de boşandı. 4 ay sonra ise halen evli olduğu Hüseyin Ünlü ile hayatını birleştirdi. Bu sürede , babasını, nüfusuna kayıtlı olduğu Hasan Kalmaoğlu olarak bildi. Ancak 10 yaşına geldiğinde annesinin daha önce Zeki Ünver ile evlilik yaptığını ve babasının da Zeki Ünver olduğunu öğrendi.

3 EVLİLİK YAPTI
Ancak hikayenin kilit isimlerinden olan Ünver, 1995'te öldü. Karabulut, Zeki Ünver'in ailesinden bilgi almak istedi. Ünver'in yakınları genç kadına 'Annen buraya geldiğinde hamile değildi. Çocuk yoktu' demeleri durumu daha da belirsizleştirdi. Karabulut'un gerçek babasını bulma çabalarından rahatsız olan anne Zöhre Ünlü de bir süre sonra farklı bir iddia ortaya attı. 'Senin baban Zeki Ünver değil, şimdiki eşim Hüseyin Ünlü' dedi. Ancak DNA testi, kadının yalan söylediğini gözler önüne serdi. Duyduklarıyla kafası daha da karışan Karabulut, "Yalnızca gerçek babamın kim olduğunu bilmek, onun nüfusuna geçmek istiyorum" dedi.


Babasını aradığı için annesinin kendisine tepkili olduğunu belirten Karabulut, "Ona bu akılları Hüseyin Ünlü veriyor" dedi.

'EŞİNİ BIRAK'
Annesinin kendisini evlatlıktan reddettiğini belirten Karabulut, şunları söyledi: "Annem babamın kim olduğunu söylemiyor. Eşimle aramı bozmaya çalışıyor. "Eşini çocuklarını bırak, bizimle yaşa" diyor. O şekilde bana babamın kim olduğunu söyleyecekmiş. Tahminimce beni yanına alıp babamın mal varlığını paylaşmak istiyor."
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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