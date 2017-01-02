Yol Durumu
  1. Canilere müebbet!
  2. Cami önünde şok saldırı

Azmin zaferi

Sosyal medyada “2016’ya kanser olarak girdim, yenerek çıkıyorum” mesajıyla tanınan hastalığı yendi. Genç kız, tüm kanser hastalarına ‘Asla pes etmeyin’ diye seslendi.

Azmin zaferi
Aydın'da yaşayan , 2016'nın başında kanser olduğunu öğrendi. Ailesi ilk başta hastalığını gizlese de, bir süre sonra doktorlardan gerçeği öğrendi. Sosyal Bilimler Lisesi'nde okuyan Aylin, okuluna ara verip tedavisine başlanmıştı. Tedavi süresinde zorluk çektiğini ancak umudunu hiç kaybetmediğini söyleyen genç kız, "Kanser olduğumu öğrendiğim de doktorlara ilk 'Saçım dökülecek mi?' diye sordum. Hastalığı önemsemedim. Kemoterapi ilaçları çok ağırdı. Uzun süre hastane de yattım. Her şeyi çok özlemiştim. Bu süreçte ailem ve arkadaşlarım bana destek oldu. Ben de gücümü ve moralimi hep yüksek tuttum" dedi.

TEDAVİYE CEVAP VERDİ
Saçlarının döküldüğü zaman çok üzüldüğünü anlatan Aylin, "Bir genç kız için belki de en kötü şey budur. Saçlarımı kaybetmiştim. Ama onları tekrar tarayacağım günü hayal ettim. Tekrar okula döneceğim günü azimle bekledim" diye konuştu. Genç kızın tedavisi 5 aylık zorlu bir sürecin ardından sona erdi. Doktorlar, Aylin Pekkoşanefe'nin tedaviye olumlu yanıt verdiğini bundan sonraki süreçte, hastalığın tekrarlamaması için 1 yıl boyunca aşılar alacağını söyledi.

'SAÇ UZATMA YARIŞI'
Enfeksiyon kapmamak için okuluna bu yıl evinde uzaktan eğitim ile devam eden Aylin Pekkoşanefe, "Arkadaşlarım şuan benden ilerde, ancak onları kısa sürede yetişeceğim. Önce kanserle yarıştım, sonra okuldaki arkadaşlarımla ve hastanedeki arkadaşlarımla saç uzatma yarışı yapıyoruz" diye konuştu.

MORALİNİZ ZİRVEDE OLSUN
"2016'ya kanser olarak girdim, şimdi yenerek çıkıyorum" mesajıyla kanser hatalarına umut olan Aylin Pekkoşanefe kanser hastalarına ise, "Asla pes etmeyin, moralinizi hep zirvede tutun. Tedavide moral çok önemli. Yeni yıl bana umut oldu. tüm kanser hastalarının umudu olsun" diye seslendi.

Ümit UZUN
Etiketler:
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar