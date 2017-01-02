Azmin zaferi

Aydın'da yaşayan Aylin Pekkoşanefe, 2016'nın başında kanser olduğunu öğrendi. Ailesi ilk başta hastalığınıgizlese de, bir süre sonra doktorlardangerçeği öğrendi. Sosyal Bilimler Lisesi'nde okuyan Aylin, okuluna ara verip tedavisine başlanmıştı. Tedavi süresinde zorluk çektiğini ancak umudunu hiç kaybetmediğini söyleyen genç kız, "Kanser olduğumu öğrendiğimde doktorlara ilk 'Saçım dökülecekmi?' diye sordum. Hastalığı önemsemedim. Kemoterapi ilaçları çok ağırdı. Uzun süre hastane de yattım. Her şeyi çok özlemiştim. Bu süreçte ailem ve arkadaşlarım bana destek oldu. Ben de gücümü ve moralimi hep yüksek tuttum" dedi.
TEDAVİYE CEVAP VERDİ
Saçlarının döküldüğü zaman çok üzüldüğünü anlatan Aylin, "Bir genç kız içinbelki de en kötü şey budur. Saçlarımıkaybetmiştim. Ama onları tekrartarayacağım günü hayal ettim. Tekrar okula döneceğim günü azimle bekledim" diye konuştu. Genç kızın tedavisi 5 aylık zorlu bir sürecin ardından sona erdi. Doktorlar, Aylin Pekkoşanefe'nin tedaviye olumlu yanıt verdiğini bundan sonraki süreçte, hastalığın tekrarlamaması için 1 yıl boyunca aşılar alacağını söyledi.
'SAÇ UZATMA YARIŞI'
Enfeksiyon kapmamak için okuluna bu yıl evinde uzaktan eğitim ile devam eden Aylin Pekkoşanefe, "Arkadaşlarım şuanbenden ilerde, ancak onları kısa süredeyetişeceğim. Önce kanserle yarıştım, sonra okuldaki arkadaşlarımla ve hastanedeki arkadaşlarımla saç uzatma yarışı yapıyoruz" diye konuştu.
MORALİNİZ ZİRVEDE OLSUN "2016'ya kanser olarak girdim, şimdi yenerek çıkıyorum" mesajıyla kanser hatalarına umut olan Aylin Pekkoşanefe kanser hastalarına ise, "Asla pesetmeyin, moralinizi hep zirvede tutun. Tedavidemoral çok önemli. Yeni yıl bana umut oldu. tümkanser hastalarının umudu olsun" diye seslendi.
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