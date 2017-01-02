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Azılı katiller

Azılı katiller
MHP Genel Başkanı , saldırıyı çok sert biçimde kınadı. "Elbette hainler ve işbirlikçileri hedefledikleri yıkım ve çözülmeye, şahit olamayacaklardır. Türkiye'nin varlığı için ortak akıl, milli birlik şuuru şarttır. Azılı katillere karşı ayağa kalkıp vatanı korumak, yalnızca iktidarın değil, hepimizin sorumluluğu altındadır" dedi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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