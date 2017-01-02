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Amaçlarına ulaşamazlar

Amaçlarına ulaşamazlar
CHP Lideri , Reina'daki saldırıyı kınadı. Yaptığı açıklamada, Ülkemiz, uzun süredir terör örgütlerinin açık hedefi haline gelmiş durumdadır. Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri, amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz" dedi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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