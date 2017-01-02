Alemci hırsız

Antalya'da önceki gün bir markete giren maskeli hırsız, 3-4 bin TL'lik alkol ve peynir çalarak kayıplara karıştı. Sabah işyerine geldiği zaman kepenginin açık olduğunu gören Nuri Eker hemen polisi aradı. Durumu bildirdi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Eker, "Bu marketimizin ikinci soyuluşu. İlk seferinde de alkol ve sigara çalınmıştı. Bu sefer sadece alkol ve peynir çalındı. Yaklaşık olarak 3-4 bin TL arasında bir zararımız söz konusu. İnşallah emniyet güçlerimiz bu şahsı yakalayarak adalete teslim eder" diye konuştu. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.