Alemci hırsız

Antalya'da önceki gün bir markete giren maskeli hırsız, 3-4 bin TL'lik alkolve peynir çalarak kayıplara karıştı. Sabah işyerine geldiği zaman kepenginin açık olduğunu gören Nuri Eker hemen polisi aradı. Durumu bildirdi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Eker, "Bu marketimizin ikinci soyuluşu.İlk seferinde de alkol ve sigaraçalınmıştı. Bu sefer sadece alkol vepeynir çalındı. Yaklaşık olarak 3-4 binTL arasında bir zararımız söz konusu.İnşallah emniyet güçlerimiz bu şahsıyakalayarak adalete teslim eder" diye konuştu. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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