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Alçaklar korosuna geçit yok

Alçaklar korosuna geçit yok
da, terör örgütlerinin birbirinden farkı olmadığını belirterek, "Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır. Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır" açıklamasında bulundu.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 02:59
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Hakan Hakan

Millet olarak,sosyal medyada çeşitli şekillerde terörün amacına hizmet etmek için terörün propagandasını yaparak teröre yadım eden alçakların adalete teslim edilip idamla yargılanmalarını istiyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.01.2017 10:55
vedat vedat

PKK , DHKP-C , bombalı terör eylemi yaptığında, katliam yaptığında bu aydın geçinenler sessizliğe gömülür,sus pus olur, tek bir laf etmez, üç maymunu oynarlar. Ama PKK dışındaki bir örgüt yaptığında pitbul köpeği gibi sağa sola saldırıyorlar.Halkı kışkırtmak için elinden geleni yapıyorlar. Bunlar gerçekten haindir. Hainlik yapandan dürüstlük ve ahlaki tavır bekleyemezsiniz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.01.2017 09:31
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