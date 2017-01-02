Alçaklar korosuna geçit yok

BaşbakanBinali Yıldırım da, terör örgütlerinin birbirinden farkı olmadığını belirterek, "Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır. Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır" açıklamasında bulundu.
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Millet olarak,sosyal medyada çeşitli şekillerde terörün amacına hizmet etmek için terörün propagandasını yaparak teröre yadım eden alçakların adalete teslim edilip idamla yargılanmalarını istiyoruz.
PKK , DHKP-C , bombalı terör eylemi yaptığında, katliam yaptığında bu aydın geçinenler sessizliğe gömülür,sus pus olur, tek bir laf etmez, üç maymunu oynarlar. Ama PKK dışındaki bir örgüt yaptığında pitbul köpeği gibi sağa sola saldırıyorlar.Halkı kışkırtmak için elinden geleni yapıyorlar. Bunlar gerçekten haindir. Hainlik yapandan dürüstlük ve ahlaki tavır bekleyemezsiniz.
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