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Akıl almaz kaza

Akıl almaz kaza
Gaziantep'te kontrolden çıkan lüks otomobil önce yolda yürüyen 13 yaşındaki Mehmet Arslan'a ardından elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, telleri etrafa saçıldı. 10 metre sürüklenen çocuk ve sürücü ağır yaralandı. Mehmet Arslan doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Üzerinden kimlik ve ehliyet çıkmayan sürücü de 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Devrilen elektrik direğinin tellerinden saçılan kıvılcımlar korkuya neden oldu. Küçük çocuğun kaza yerinde kalan ayakkabısı ise yürek burktu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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