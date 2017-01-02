Akıl almaz kaza

Gaziantep'te kontrolden çıkan lüks otomobil önce yolda yürüyen 13 yaşındaki Mehmet Arslan'a ardından elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, telleri etrafa saçıldı. 10 metre sürüklenençocuk ve sürücü ağır yaralandı.Mehmet Arslan doktorların müdahalesinerağmen yaşamını yitirdi.Üzerinden kimlik ve ehliyet çıkmayansürücü de 25 Aralık DevletHastanesi'nde tedavi altına alındı. Devrilen elektrik direğinin tellerinden saçılan kıvılcımlar korkuya neden oldu. Küçük çocuğun kaza yerinde kalan ayakkabısı ise yürek burktu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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