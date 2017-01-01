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‘Uyan oğlum daha nöbet bitmedi’

‘Uyan oğlum daha nöbet bitmedi’
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi, başarısızlıkla sonuçlandı. 79 milyon vatandaş, tankların önüne yatarak hainlere tokadı yapıştırdı. Demokrasi destanı yazan kahramanlardan bir tanesi de 37 yaşındaki İhsan Çağ'dı. Ankara'da yaşayan genç adam, hain darbe girişimine "Dur" demek için eşini ve 2 çocuğunu evde bırakıp sokağa çıktı. Genelkurmay Başkanlığı'na koşup, vatan ve demokrasi uğruna canını hiçe saydı. Çağ, burada cuntacı hainlerin idaresindeki helikopterden atılan bombayla başından ağır yaralandı. Beynine şarapnel parçası saplanan Çağ, hastaneye kaldırıldı. 5 aydır hastanede tedavisi süren Çağ, felç kaldı. Baba İbrahim Çağ, 15 Temmuz si oğlunun başından bir an olsun ayrılmadı. Baba Çağ, konuşma yetisini kaybeden oğlunun başucunda duygu yüklü bir şiir yazdı. İşte o şiir: Et sipere tankın gücü yetmedi, Hainin muradı olmaz inşallah, Uyan oğlum daha nöbet bitmedi, O gülen yüzlerin solmaz inşallah...

Yunus Emre KAVAK
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tımarcı yusuf tımarcı yusuf

Yüce Yaradan şifasını verir İnşallah Gazimizin.

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cevapla 01.01.2017 13:42
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