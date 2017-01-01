Yol Durumu
  1. Bakan Soylu'dan saldırıya ilişkin kritik açıklama
  2. Provokatörler Reina saldırısını da es geçmedi!

Ünlü isimlerden terör büyük !

Ortaköy'de bir gece kulübüne yönelik gerçekleştirilen nı ünlü isimler hesaplarından lanetledi.

Ünlü isimlerden terör büyük tepki!
Yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy'de ünlü bir gece kulübüne düzenlenen nda en az 35 kişi hayatını kaybetti. Ünlü isimler hesabından korkunç saldırıyı lanetledi.

Ünlü manken Çağla Şikel, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Allah'ım Nasıl olur #katliamvar" yazdı. Saldırıyı lanetleyen ise, "En az 35 ölü, yazık bize" notuyla paylaşımda bulundu.

Ünlü sunucu ise "En büyük korkum son dakika haberleri # silahlı saldırıda çok sayıda yaralı varmış. Off" derken sanatçı Yıldız Tilbe ise Twitter hesabından "Allah ölenlerin yakınlarına sabır versin, herkesin başı sağolsun" tweetiyle teröre gösterdi.
Etiketler: , , , , , ,
  • 01 Ocak 2017, Pazar 05:49
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar