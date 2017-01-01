Tekmeciye 18.5 yıl

Manisa'da parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'yi tekmeleyen saldırganla ilgili iddianame hazırlandı. Savcı, Davut K. hakkında 18.5 yıl hapiscezası istedi. Davut K'nin, Ebru Tireli'ye yöneliksaldırıyı kabul ettiği, ancak diğer suçlamalarıreddettiği kaydedildi. 7 Aralık'ta meydana gelen olayda 32 yaşındaki Ebru Tireli, akşam üzeri evinin yakınındaki Osman Gazi Parkı'na spor yapmaya gitti. Bu sırada, kırmızı renkli otomobilden inen bir erkek, yanına gelip, "Bir daha burada yürüyüp,spor yapmayacaksın" diye bağırdı. Ardından da ayağından çıkardığı ayakkabısıyla genç kadının suratına vurdu. Saldırgan, dengesini yitirince düşerek başını kaldırıma çarpan Ebru Tireli'ye yerdeyken tekme attı. Korkup, gözyaşları döken ve hamile olduğunu söyleyen Ebru Tireli'nin çığlık atması üzerine saldırgan kaçtı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.