Yol Durumu
  1. Emre Barça yolunda
  2. Gizli arşivleri yayınladılar

Tekmeciye 18.5 yıl

Tekmeciye 18.5 yıl
Manisa'da parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'yi tekmeleyen la ilgili iddianame hazırlandı. Savcı, Davut K. hakkında 18.5 yıl hapis cezası istedi. Davut K'nin, Ebru Tireli'ye yönelik saldırıyı kabul ettiği, ancak diğer suçlamaları reddettiği kaydedildi. 7 Aralık'ta meydana gelen olayda 32 yaşındaki Ebru Tireli, akşam üzeri evinin yakınındaki Osman Gazi Parkı'na spor yapmaya gitti. Bu sırada, kırmızı renkli otomobilden inen bir erkek, yanına gelip, "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" diye bağırdı. Ardından da ayağından çıkardığı ayakkabısıyla genç kadının suratına vurdu. Saldırgan, dengesini yitirince düşerek başını kaldırıma çarpan Ebru Tireli'ye yerdeyken tekme attı. Korkup, gözyaşları döken ve hamile olduğunu söyleyen Ebru Tireli'nin çığlık atması üzerine saldırgan kaçtı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar