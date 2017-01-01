Şüpheli ölüm

Samsun'da önceki gün bir lokantada kurye olarak çalışan MustafaToprak, iş çıkışı evine gitti. Zili çaldı. Ancak kapıyı açan olmadı. Anahtarla içeri girince ise gözlerine inanamadı. 5 aylık eşi Elif Toprak'ı (25) yerde yatar halde buldu. Hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulan doktorlar, durumu polise bildirdi. Toprak'ın ifadesindeeşinin 3 aylıkhamile ve epilepsi hastasıolduğunu söylediğiöğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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