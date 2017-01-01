Şüpheli ölüm

Samsun'da önceki gün bir lokantada kurye olarak çalışan Mustafa Toprak, iş çıkışı evine gitti. Zili çaldı. Ancak kapıyı açan olmadı. Anahtarla içeri girince ise gözlerine inanamadı. 5 aylık eşi Elif Toprak'ı (25) yerde yatar halde buldu. Hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulan doktorlar, durumu polise bildirdi. Toprak'ın ifadesinde eşinin 3 aylık hamile ve epilepsi hastası olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.