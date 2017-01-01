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Sigarayı dümdüz deceğiz

Sigarayı dümdüz deceğiz
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yeni yılda uygulamaya başlayacak sigara ve obezite ile ilgili yeni uygulamaları ilk kez TAKVİM'e açıkladı. Bakan Akdağ, "Sigaranın içini de dışını da dümdüz yapacağız. Yeşil dedektörlerle her vatandaş sigara denetimi yapabilecek. Obez yapan gıdaların reklamlarıyla ilgili de çalışmalarımız tamamlandı. Sağlıklı Yaşam merkezlerinde her mahallede kanser taramasından, diyetisyene, psikologa, fizik rehabilitasyondan, spor hocalarıyla ilgili çok önemli adımlarımız olacak" dedi. İşte diğer önlemler:
* Obez reklamlarında kırmızı noktalı dönem başlayacak. İzleyicilerin, bu nokta ile dikkatli olması sağlanacak.
* Yeşil dedektörle denetim yapılacak.
* Cep telefonuyla 'yeni' dedektiflik sistemi hayata geçirilecek.
* Müfredata her sabah 30 dakika spor dersi girecek.
* Mahallede check-up yapılacak.
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