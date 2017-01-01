Sigarayı dümdüz deceğiz

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yeni yılda uygulamaya başlayacak sigara ve obezite ile ilgili yeni uygulamaları ilk kez TAKVİM'e açıkladı. Bakan Akdağ,"Sigaranın içini de dışını da dümdüzyapacağız. Yeşil dedektörlerle hervatandaş sigara denetimi yapabilecek.Obez yapan gıdaların reklamlarıyla ilgilide çalışmalarımız tamamlandı. SağlıklıYaşam merkezlerinde her mahalledekanser taramasından, diyetisyene,psikologa, fizik rehabilitasyondan, sporhocalarıyla ilgili çok önemli adımlarımızolacak" dedi. İşte diğer önlemler:
* Obez reklamlarında kırmızı noktalıdönem başlayacak. İzleyicilerin, bunokta ile dikkatli olması sağlanacak.
* Yeşil dedektörle denetim yapılacak.
* Cep telefonuyla 'yeni' dedektifliksistemi hayata geçirilecek.
* Müfredata her sabah 30 dakika spor dersi girecek.
* Mahallede check-up yapılacak.
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