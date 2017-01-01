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‘Şehit kardeşlerimiz kendilerini bize siper etti’

‘Şehit kardeşlerimiz kendilerini bize siper etti’
Kayseri'de terör örgütü PKK'nın hain saldırısında yaralanan Er (20), tedavisinin ardından memleketi Trabzon'a döndü. Uzun, kanlı saldırıyla ilgili önemli bilgiler verdi: "Olayın yaşandığı sabah, bizi bekleyen otobüse bindim ve arkada sağ köşeye oturdum. Otobüs normal güzergahından değil, başka bir yoldan gitti. Bu sırada otobüs, '71' plakalı aracı takip ediyordu. Bu araç benim bulunduğum köşeye yani sağ tarafa yanaştı ancak giremedi. Sol tarafa geçti ve bombayı patlattı. Otobüste ayakta olan ve saldırıda şehit düşen kardeşlerimiz, bize kendilerini siper ettiler. Onlar olmasaydı hayatta olamazdım."
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