Şehir eşkıyası

Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde emekli öğretmen Nilüfer Şenkaya (64) ile annesi Ülfet Şenkaya (86), evlerine giren kişiler tarafından feci şekilde dövüldü. Olay, bir gün sonra 112 Acil servise yapılan ihbarla ortaya çıktı. Ülfet Şenkaya ile kızı Nilüfer, eve gelen polis ve sağlık ekibi tarafından koma halinde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ülfet Şenkaya'nın boynunda kırık olduğu, Nilüfer Şenkaya'nın da beyin kanaması geçirdiği belirlendi.



GEÇEN YIL DA DÖVDÜK !

Polis, anne kızın yaşadığı 2 katlı bahçeli evde araştırma yaptı. Kardaki ayak izlerinden, evin arka penceresinin camını kırarak içeri girdikleri belirlenen şüphelilerin 2 kişi olduğu tespit edildi. İlçede yaşayan ve suç kayıtları olan kişileri tek tek inceleyen polis, Ülfet ve Nilüfer Şenkaya'yı döven kişilerin sabıkalı Ayhan Şenbel (29) ile İsa Taştan (31) olduğunu belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında para için eve girdiklerini belirten ikili, amaçlarına ulaşamayınca anne ile kızını dövdüklerini itiraf etti. Şüphelilerin geçen yıl da Nilüfer Şenkaya ile Ülfet Şenkaya'ya ahırda saldırıp dövdükleri belirtildi. Anne kızı, bu sırada tesadüfen olay yerine gelen yakınlarının kurtardığı kaydedildi. Ayhan Şenbel ile İsa Taştan tutuklandı.