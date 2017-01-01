Yol Durumu
  1. Yaralı görgü tanıkları o anları anlattı
  2. Hain saldırıda yaralananların sayısı belli oldu

Saldırgan mekana bu yle mi geldi?

'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada biri polis 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 65 kişinin ise yaralandığı hain saldırıda terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen emniyete götürüldü.

Saldırgan mekana bu taksiyle mi geldi?

'taki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen emniyete götürüldü.
Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada biri polis 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 65 kişinin ise yaralandığın terör saldırısında saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Polis ekipleri tarafından çekiciye alınan şüpheli taksi emniyete götürüldü.
Etiketler: , ,
  • 01 Ocak 2017, Pazar 09:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar