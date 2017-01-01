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Saç atışı!

Erzurumspor’da top koşturan sakatlığının tedavisi için İstanbul’a gönderildi. 5 hafta sahalardan uzak kalan futbolcu, saç ektirip dönünce kadro dışı bırakıldı

Saç atışı!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 8 numaralı forma ile mücadele veren milli futbolcu (33), Zonguldak- Kömürspor maçında sakatlanınca tedavi için İstanbul'a gönderildi. 5 hafta sahalardan uzak kalan Tatan, bu arada İstanbul'da saç ektirerek geri döndü. Mavi beyazlı kulübün yöneticileri ise 'Biz seni İstanbul'a tedavi olmaya gönderdik, sen saç ektirmeye gitmişsin" diyerek Fahri Tatan'ı kadro dışı bıraktı. Ardından da sözleşmesini feshetti. Tatan'ın saç ektirdiği için kovulması ise taraftarlar ve futbol camiasında şaşkınlıkla karşılandı. Fahri Tatan da 3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaştı.

'HAKSIZLIĞA UĞRADIM'
Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, "Tedavisi için yönetim onayıyla İstanbul'a giden Fahri Tatan'ın Erzurum'a dönüşünde saç ektirdiği ortaya çıkmıştır. Tedavi sürecinde, yönetim ve teknik heyetin bilgisi dışında saç ektirdiği için, kadro dışı bırakılıp, satış listesine konulmuştur" denilirken, olayla ilgili konuşmayan başarılı futbolcu ise çevresine "Saç ektirmek için izin mi alınır. Büyük bir haksızlığa uğradım" dediği öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında Pendikspor'dan gelen ve üçüncü ligde şampiyon olup ikinci lige yükselen B. B. Erzurumspor'da forma giyen Tatan bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da top koşturmuştu. 8 kez de milli formayı giyen Fahri Tatan'ın kariyerinde de 74 golü var.

Sinan AYDIN
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