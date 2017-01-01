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'den terörle mücadelede ortaklık vurgusu

Rusya Devlet Başkanı , 'deki terör saldırısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı 'a taziyelerini bildirdi. Putin mesajında terörle mücadele konusunda ortaklık vurgusu yaptı.

Putinden terörle mücadelede ortaklık vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , İstanbul 'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında Putin, "Yeni yıl kutlamalarında masum sivilleri öldürmekten daha kötü bir suç olabileceğini düşünemiyorum. Fakat insani değerler teröristlere tamamen yabancı bir kavram. Ortak görevimiz terör saldırılarına kararlı bir şeklide cevap vermektir" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın terörle mücadelede Türkiye'nin güvenilir ortağı olduğunu vurgulayarak saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
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  • 01 Ocak 2017, Pazar 12:37
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Cahil Cahil

Rusya bizim iyi ve guvenilir dostumuz dur. ABD ri ise IKI YUZLU dusmanimizdir

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.01.2017 23:20
hakan hakan

şu adamda olmasa yanımızda yalnız kalacağız uçağını düşürdük yinede bize sırtını çevirmedi terör konusunda rusyadan gelecek her türlü desteği kabul etmeli bu ülke yoksa bitmez bu lanet terör

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 01.01.2017 20:41
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