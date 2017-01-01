Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında Putin, "Yeni yıl kutlamalarında masum sivilleri öldürmekten daha kötü bir suç olabileceğini düşünemiyorum. Fakat insani değerler teröristlere tamamen yabancı bir kavram. Ortak görevimiz terör saldırılarına kararlı bir şeklide cevap vermektir" ifadelerini kullandı.
Putin, Rusya'nın terörle mücadelede Türkiye'nin güvenilir ortağı olduğunu vurgulayarak saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
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Rusya bizim iyi ve guvenilir dostumuz dur. ABD ri ise IKI YUZLU dusmanimizdir
şu adamda olmasa yanımızda yalnız kalacağız uçağını düşürdük yinede bize sırtını çevirmedi terör konusunda rusyadan gelecek her türlü desteği kabul etmeli bu ülke yoksa bitmez bu lanet terör
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