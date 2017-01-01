Paris’ten Kaş’a bisiklet turu

Fransız iletişim uzmanı Romain Vissoneav ile Emilie Campoli, Paris'te tanıştıktan sonra bisikletle dünya turu yapmaya karar verdi. Çift, 2 yıllık dünya turunda Antalya'nın Kaş İlçesi'ne ulaştı. Visseneav, "Kız arkadaşımla bu gezi için arabamızı, eşyalarımızı sattık. Bisikletle 24 bin olmak üzere, gemi ve otobüs yolculukları ile birlikte toplam 46 bin kilometre yol yaptık. Farklı kültürleri keşfetmek istedik" dedi.