Ne yaptın kayınço

İstanbul Bakırköy'de 18 Aralık günü telefon dolandırıcıları kuaför M.K.'yı aradı. Kendilerini polis olarak tanıttı. "İsminiz FETÖ soruşturmalarında geçiyor. Söylediğimiz adrese 10 bin lira getirirseniz adınızı FETÖ listesinden çıkartacağım" dedi. Söz konusu dolandırıcılık yönteminden haberdar olan kuaför, parayı vereceğini söyledi. Ardından durumu İstanbul Emniyeti'ne haber verdi. M.K. içerisinde para olan poşeti belirtilen adrese götürdü. Dolandırıcılar, parayı almak isterken yakalandı. Bu sırada M.K. tam anlamıyla şok yaşadı! Çünkü yakalananlar arasında kuaförün kayınbiraderi H.K. da vardı! H.K. ve ortağı D.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emir SOMER