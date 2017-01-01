Yol Durumu
  1. Bakan Soylu Yüksekova'da
  2. Sağ selamet

dan şok açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı ı Tekin, 2013 yılında ’nün kendisini tehdit ettiğini söyledi. “Çok üst düzey bir kişi, bir bakan bana ‘Tayyip Bey seni müsteşar olarak alacak. Kabul edersen seni rezil ederiz” dediğini belirtti...

Müsteşardan şok açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı () Müsteşarı Yusuf Tekin, önceki gün Trabzon'da gerçekleştirilen bir panelde konuşma yaptı. Tekin konuşmasında, 28 Şubat sürecinde idealist Müslüman gençlerin bir köşeye atıldığını anlattı. 28 Şubat'ı yapan iradenin FETÖ ile o tarihte aleni bir şekilde ittifak yaptığını açıkladı.

"İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZSIN "DEDİLER
, 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda göreve gelir gelmez, tehdit edildiğini anlatarak şu önemli açıklamayı yaptı: "Bu örgütün, ülkenin bağımsızlığına, ülkenin geleceğine ciddi bir ihanet olduğunu alenen söylediğim için, bu ülkenin çocuklarını, gençlerini, dershaneler üzerinden devşirip beyinlerini yıkayarak yabancılaştırdıklarını söylediğim için 2013 yılı Ocak ayından itibaren bu anlamda şahsım, çalışma arkadaşlarım, ailem, çocuklarım üzerinden inanılmaz bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldım. Çok açık bir biçimde çok üst düzey bir kişi bir bakan tarafından, 2013 yılında 'Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığı'na müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz.' Bunu, bir Bakan söyledi."
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar