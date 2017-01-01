Müsteşardan şok açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, 2013 yılında FETÖ’nün kendisini tehdit ettiğini söyledi. “Çok üst düzey bir kişi, bir bakan bana ‘Tayyip Bey seni müsteşar olarak alacak. Kabul edersen seni rezil ederiz” dediğini belirtti...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)Müsteşarı Yusuf Tekin, önceki günTrabzon'da gerçekleştirilen bir paneldekonuşma yaptı. Tekin konuşmasında, 28Şubat sürecinde idealist Müslümangençlerin bir köşeye atıldığını anlattı.28 Şubat'ı yapan iradenin FETÖ ileo tarihte aleni bir şekilde ittifakyaptığını açıkladı.
"İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZSIN "DEDİLER Yusuf Tekin, 2013 yılında MilliEğitim Bakanlığı'nda göreve gelirgelmez, tehdit edildiğini anlatarak şuönemli açıklamayı yaptı:"Bu örgütün, ülkeninbağımsızlığına, ülkenin geleceğineciddi bir ihanet olduğunu alenensöylediğim için, bu ülkeninçocuklarını, gençlerini, dershanelerüzerinden devşirip beyinlerini yıkayarakyabancılaştırdıklarını söylediğim için2013 yılı Ocak ayından itibaren buanlamda şahsım, çalışma arkadaşlarım,ailem, çocuklarım üzerinden inanılmazbir karalama kampanyası ile karşı karşıyakaldım. Çok açık bir biçimde çok üstdüzey bir kişi bir bakan tarafından,2013 yılında 'Fetullah Hoca'nınselamı var. Tayyip Bey seni MilliEğitim Bakanlığı'na müsteşar olarakalacak, seni uyarıyoruz. Gidersen,kabul edersen seni rezil edeceğiz,insan içine çıkamaz hale getireceğiz.'Bunu, bir Bakan söyledi."
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