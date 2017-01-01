Marko Paşa’dan yardım talebi

Meclis'in 'Marko Paşa'sı olarak bilinen Dilekçe Komisyonu'na, zaman zaman vatandaşlardan ilginç şikayet ve talepler de geliyor. Televizyonlarda yayınlanan diziler de komisyona yapılan şikayetler arasında. Komisyona başvuran bir vatandaş ise dizilerin geç saatlerde bitmesinden dert yanarak çeşitli önerilerde bulundu. Meclis Dilekçe Komisyonu'na başvuran V.G isimli bir vatandaş, televizyonlardaki dizilerin uzun sürdüğünden şikayet etti. Televizyonlardaki dizilerin gece yarısına kadar devam ettiğini ve ailelerin, çocukların geç saatlere kadar dizilerin bitmesini beklediğini belirten V.G, bu durumun uyku ihtiyacını engellediği için çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini söyledi.
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