Madalyanın öteki yüzü

Türkiye'yi 2004 Atina ve 2012 Londra olimpiyatlarında temsil eden ilk evli milli sporculardan atlet Sema Apak (32) veçekiççi Eşref Apak (34) 11 yıl önce nikah masasına oturdu. Halen milli sporcu olarak hayatlarına devam eden ve bir erkek çocuğu olan çiftten Sema Apak eşinin evlilikleri boyunca kumar dürtüsüne engel olamadığını belirterek, boşanmak için mahkemeye başvurdu.
'DÜRTÜ BOZUKLUĞU' VAR
İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesinde Sema Apak'ın şu iddiaları yer aldı: "Hamilelik döneminde Eşref'in kumar sorunu ile karşılaştım. Kendisine ait 4, evliykenbirlikte aldığımız bir evi kumarda kaybetti.İkimizin de olimpiyatlardan kazandığımızödül paralarını kumara yatırdı ve kaybetti.Banka kartlarımla da internet üzerindenbahis sitelerinden kumar oynayarak bizizora soktu. Hacettepe Üniversite Hastanesi'nde 2014'te tedavi gören Eşref'e 'dürtübozukluğu' teşhisi konuldu. Uygulanan tedavi fayda sağlamadı. Eşim evlilik boyunca kumar dürtüsüne engel olamadı. Her seferinde benden af diledi, bir daha kumar oynamayacağı sözü verdi fakat hiçbir sözünü tutmadı. Kumar yüzündenmal ve kazanç kaybının yanı sıratravmalar da yaşandı." Eşref Apak'ın banka kartlarından bahis sitelerine aktarılan paraların belgeleri mahkemeye sunulacağı dilekçede yer aldı. Esra Apak, bir süredir ayrı yaşadığı eşinin şu an milli müsabakalara hazırlanmak için İzmir'de konakladığını belirttiği dilekçede, evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istedi. Apak ayrıca velayetinin kendisine verilmesini istediği çocukları için bin lira nafaka isterken,400 bin lira maddi ve 100 bin lira da manevitazminat talebinde bulundu.
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