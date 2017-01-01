Sivas'ta yaşayan 7. sınıföğrencisi Ahmet Taylan, AdanaAladağ'da özel bir yurtta meydanagelen yangından çok etkilendi. 12 kişininhayatını kaybettiği olayın ardından 'HayatKilidi' adını verdiği özel sensörlü birkapı geliştirdi. Kapının yangın anında alevialgıladığını ve kilidin otomatik olarak açıldığınıbelirten Taylan, bunun için 75 lira harcadığınıbelirtti. Küçük mucit şunları söyledi:"Adana'daki yangın olayı herkesi derindenüzdü. Böyle bir olayın bir daha yaşanmamasıiçin çalıştım. Özel bir kapı geliştirdim."
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