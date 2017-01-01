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Küçük mucit

Küçük mucit
Sivas'ta yaşayan 7. sınıf öğrencisi Ahmet Taylan, Adana Aladağ'da özel bir yurtta meydana gelen yangından çok etkilendi. 12 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından 'Hayat Kilidi' adını verdiği özel sensörlü bir kapı geliştirdi. Kapının yangın anında alevi algıladığını ve kilidin otomatik olarak açıldığını belirten Taylan, bunun için 75 lira harcadığını belirtti. Küçük mucit şunları söyledi: "Adana'daki yangın olayı herkesi derinden üzdü. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için çalıştım. Özel bir kapı geliştirdim."
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