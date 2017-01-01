Korumayı geri çektim

Teröristbaşı Gülen,1999'un Mart ayında ABD'ye kaçtı. Yanında polis koruması vardı. Korumanın dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tarafından verildiği iddia edildi. TAKVİM'in haberi üzerine Tantan'dan bir açıklama geldi. Tantan, şunları söyledi: "28 Mayıs 1999'da bakanlık koltuğuna oturdum. Gülen ise Mart 1999'da ABD'ye gitti. Yani iki aylık bir fark var arada. Gülen'e ilk kez 1996'da koruma verilmiş. Bu kişinin İBDA/C terör örgütünün hedefi olduğu iddiası ile İstanbul İl Koruma Komisyonu tarafından hakkında yakın koruma kararı alınmış. Bu koruma 04 Mayıs1999-04 Haziran 1999 tarihleri arasında 1 ay süre ile geçici olarak ABD'de görevlendirildi. Bu şahıs 22 Eylül 1999'da yurda gelerek Koruma Şube'de göreve başladı. Korumayla ilgili bizden bir sene daha istendi ancak bir aylık süre verdik. Ardından 'Fetullahçı Tantan' diye kampanya başlattılar. Bunu da Ankara istihbaratının mimli bir ajanının raporuna dayandırdılar. Necib Hablemitoğlu bunu kitabına koydu. Yargıtay'da dava sürerken Hablemitoğlu öldürüldü ve dava da düştü. Ben korumayı kaldırmama rağmen özel bir şekilde FETÖ'cülükle suçlandım."
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Binlerce insanın canını yakan fetoşa çok benziyorsun inkarın yalan yada doğru öbür tarafta ağır bir hesap ve bedel muhakkak onları bulacak
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