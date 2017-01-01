Korkutan ortaklık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki yakınlaşma, bölgesel problemleri çözmeye başladı. Putin, Erdoğan’a gönderdiği yeni yıl mesajında, “Güçlü ve aktif işbirliğimiz sürecek” dedi. Başta İngiliz ve Amerikan medyasında, ‘Batı, Ortadoğu’dan atılıyor’ yorumları dikkat çekti...
ABD'nin gayrimeşru çocukları 25 Kasım 2015'te Rus uçağını düşürdü. Bu olay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya FederasyonuBaşkanı Putin'le olan dostluğun bir süre ara vermesine neden oldu. İlişkilerin gerilmesi, ABD ve Avrupa'yı mutlu etti. Ancak iki lider sorunları çözdü. Hızlı yakınlaşma, bölgedeki problemleri de bitirmeye başladı. Öyle ki, ABD'nin destek verdiği terör örgütleri başta Suriye olmak üzere bölgeyi kaotik bir duruma çevirdi. Erdoğan ve Putin, 500 bin kişinin can verdiği Suriye'de ateşkesi sağlamak için adımlar atınca, 'kirli el' yine devreye girdi. 19 Aralık'ta Ankara'da Rus BüyükelçiKarlov, suikasta kurban gitti. Ancak beklenen olmadı ve hem Erdoğan hem de Putin, "Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmayayönelik bir saldırı" dedi. Geçtiğimiz Perşembe günü de Suriye'de ateşkes ilan edildi. Bu süreçtesürekli görüşen Erdoğan ve Putin'inyakınlaşması, Amerikan ve Avrupamedyasını daha da korkuttu. İşte o yorumlar:
GUARDIAN: Erdoğan ve Putin, çok önemli adımlar attı. Suriye'de ateşkesi sağladılar. ABD süreçten dışlandı... Ateşkes de, Batı için beklenmeyen bir durum oldu. ABD'nin müzakerelerde olmaması, bir anlamda Rusya ve Türkiye'nin Washington'un Suriye'ye yönelik olarak izlediği politikalardan duydukları hayal kırıklığının bir sonucu.
THE TIMES: Putin, Erdoğan'la anlaşma sonrası Suriye'deki savaşta ateşkes ilan edildi. Yanlış politikalar, ABD ve Avrupa'yı bölgeden uzaklaştırdı.
BBC: Putin ile Erdoğan yakınlaşması Batı'yı ürkütüyor. Bu durum, rahatsızlık yaratıyor.
THE ECONOMIST:
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi Erdoğan ve Putin'i daha da yakınlaştırmaya başladı. Erdoğan'ın birliklerinin Suriye'nin kuzeyine girmesine Rusya'nın destek vermesi de önemliydi. Şimdi iki liderin adımları, Avrupa ve ABD'de rahatsızlık yaratacak.
THE TELEGRAPH:
Erdoğan ve Putin, hızlı bir şekilde normalleşti. Bu da Suriye'de ateşkesi sağladı. ABD'nin masada olmaması, tarihe bir ilk olarak geçti.
BILD: Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, "Rusya ve Türkiye, NATO'ya alternatif bir güvenlik ittifakı kurmayı düşünmemeli" dedi.
AKTİF İŞBİRLİĞİDEVAM EDECEK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderdiği yeni yıl mesajında, Ankara ile Moskova'nın bölgesel ve küresel konulardaki iş birliğine devam edeceğini belirtti. Putin, "Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik verimli iş birliği 2017'de de devam edecek. Özellikle Bölgesel ve uluslararası sorunları iki ülke halklarının yararına ve Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde çözmek için aktif iş birliğinin sürdürüleceğinden eminim. İlişkilerimiz tüm alanlarda hızlı bir şekilde gelişecek" dedi.
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