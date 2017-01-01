Ünlü doktor Haydar Dümen hakkında hastasını darp ettiği iddiasıyla dava açıldı. Büyük üzüntü yaşadığını belirten Dümen, şunları anlattı: "Bizi tedavi olmak için arayan çifte tedavi ücretini eşim söyledi. Başka bir çiftin ucuza muayene olduğunu öğrenmiş. Çifte durumu anlatmaya çalıştım. Fakat çift, kendilerini darp edip dolandırdığımızı iddia ederek karakola gitmişler. Gencecik o çifti darp etmem söz konusu dahi olamaz. Kimseye zarar vermem. Tedavi olduklarına dair ellerine reçete ve fatura ibraz ettik."
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