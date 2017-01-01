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Kansere inat sanatla hayat

Kansere inat sanatla hayat
Bir yıl önce meme kanserine yakalanan Brothers & Sisters Medya Başkanı , kanseri sanatın iyileştirici gücüyle yendi. Günaydın, önce Sanat Seninle Derneği'ni kurdu. Yazdığı Cari Hesapsız kitabı, Başarılı İş Kadınları Platformu'nca basıldı. O da kitabının tüm gelirini derneğe bağışladı. Şimdi ise sırada Sanat Köyü projesi var.

GÜL KİREKLO
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