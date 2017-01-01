Kanlı ittifak

DHKP-C’li hainler, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit etti. Cemaatin eski Abi’si ise saldırıyla ilgili yeni bir dilekçe verdi. Adliyenin güvenliğinden sorumlu olan şirketin ihmallerine dikkat çekti. Bunun üzerine ekipler, kalleş suikastteki terör örgütü FETÖ ve DHKP-C bağlantısını araştırmak için harekete geçti.
Tarihler 31 Mart 2015'i gösterdiğinde Türkiye korkunç bir saldırıyla sarsıldı. Kanlı terör örgütü DHKP-C, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne girip Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın odasına baskın yaptı. İki terörist, Savcı Kiraz'ı odasında şehit etti. Kalleş saldırıyı düzenleyen iki terörist etkisiz hale getirildi. Eski bir Cemaat Abisinin itirafı ise FETÖ ile DHKP-C arasındaki kanlı ittifakı deşifre etti. Buna göre FETÖ'nün eski esnaf Abi'si olanAhmet Sarıtaş, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Şehit Kiraz'a yönelik saldırıyla ilgili ilginç bilgilerin yer aldığı bir dilekçe verdi. Sarıtaş dilekçesinde kanlı terör örgütü DHKP-C tarafından düzenlenen saldırıdan 5 ay önce Adliye'nin güvenliğinden sorumlu olan Akdeniz Güvenlik Şirketi'nin ihmallerine dikkat çekti. Bu şirkete bağlı görev yapan güvenlikçilerin FETÖ bağlantısının araştırılmasını istedi. Bu gelişme üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu harekete geçti. Suç duyurusu hakkında 2016/158881 numarasıyla yeni bir dosya düzenlendi. Sarıtaş "Savcının şehit edilmesinden 5 ay önce Akdeniz Güvenlik'i adliyede çalıştırdıkları güvenlikçilerin ihmalkarlığına karşı uyardım. Ancak hiçbir önlem alınmadı. Hain saldırı da bundan sonra gerçekleşti. Ayrıca aynı tür saldırıların havalimanlarında da yaşanabileceğine dikkat çektim. Önlem alınmasını istedim" dedi. Ancak Sarıtaş'ın bu talebi 29Eylül 2015'te şirket lehine takipsizlikkararı verilerek sümenaltı edildi.
YENİDEN ARAŞTIRILIYOR
Sarıtaş'ın dilekçesini işleme koyan Terör ve Örgütlü Suçlar SoruşturmaBürosu'nun olayda ihmali bulunan güvenlikçilerin FETÖ bağlantısını ve bunların terör örgütü DHKP-C ile olan ilişkilerini de yeniden çok yönlü araştıracakları öğrenildi. Aynı şekilde adliyeler ve havalimanları başta olmak üzere Akdeniz Güvenlik Şirketi'nin güvenliğini sağladığı yerler de incelemeye alınacak.
ACILI AİLEYE SÖZ VERİYORUM Sarıtaş,dilekçesinde,"Savcımızınacılı ailesidertleriyle baş başa kalmış iken, olayda kusuru olanlarhiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar.Şehit savcımın gıyabında kanını yerde bırakmayacağımadair yemin ettim. Bu vesilelerle soruşturmanın yenidentitizlikle ve kararlılıkla yapılmasını yüce Türk milletiadına saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.
Bir dönem cemaatin esnaf Abi'si olan Ahmet Sarıtaş, "Savcımızın kanını yerde bırakmayacağım" dedi.
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