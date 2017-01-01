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İşler değişti

Patronunun evinde kendi razısıyla kaldığını söyleyen genç kız, ifadesini değiştirdi. Cinsel tacize uğradığını ileri sürdü

İşler değişti
Samsun'da 9 gün önce işyerine gitmek için evden çıkan M.S. (17), bir daha geri dönmedi. Babası kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet güçleri hemen harekete geçti. Yapılan araştırmada, genç kızın, patronu Sezer Ç.'nin evinde olduğu belirlendi. Adrese baskın düzenlendi. M.S., ailesine teslim edilirken, Sezer Ç. de gözaltına alındı. Genç kız, patronunun evinde kendi rızasıyla bir geceliğine kaldığını, aralarında bir şey olmadığını söyleyip şikayetçi olmadı. Şüpheli de serbest bırakıldı. Ancak dün polise giderek ifadesini değiştirdi. Patronunun kendisini silah tehdidiyle alıkoyduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. İddiaları kabul etmeyen Sezer Ç., 'alıkoymak' ve 'cinsel istismar' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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