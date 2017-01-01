Huzur bozdu

Bakıma muhtaç olan Osman Ünlütaş, İstanbul Arnavutköy’de bir bakımevine yerleştirildi. Kurumda görevli Necip Şükrü K., evi olduğunu öğrendiği yaşlı adamla samimiyeti ilerletti. Hileyle söz konusu evi üzerine geçirdi...
İstanbul Şişli'de yaşayan Osman Ünlütaş (66), 2013 yılında bakıma muhtaç olduğu gerekçesiyle Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı'nı arayıp yardım istedi. Bunun üzerine yetkililer Osman Ünlütaş'a yardım etti. Yaşlı adamın yaşadığı eve giden ekipler, emekli maaşı ve evinin bulunduğunu öğrenince Osman Ünlütaş'ı İstanbul Arnavutköy'de bulunan özel bir bakımevine yerleştirdi. Bakımevinde Ünlütaş ile ilgilenilmesi için Necip Şükrü K. görevlendirildi.
KARDEŞİNE DEVRETTİ
Ünlütaş'ın Şişli'de evi olduğunu öğrenen Şükrü K., yaşlı adamla samimiyetini ilerletti. Ardından iddiaya göre dairesinin satışı ile ilgili hileyle bir takım evraklar imzalattı. Evi kardeşi Ayhan K.'nın üzerine geçiren Necip Şükrü K., dairenin satışından 100 bin TL kazandı. Ancak yakalanmaktankurtulamadı. Durumun öğrenilmesi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçiliği düğmeye bastı. Savunması alınan Necip Şükrü K. bütün suçlamaları reddetti. Ünlütaş'ın 800 TL emekli maaşı bulunduğunu, ömür boyu bakım için bakımevinin 1250 TL istediğini, bunun üzerine Ünlütaş ile anlaşarak bu evi sattığını ileri sürdü. Konuyla ilgili bilgisialınan Ünlütaş, evin satışıylaalakalı bilgisinin olmadığınısöyledi. Bakıcının kendisine imzalattığı belgenin içeriğinden hiçbir şey anlamadığını, özel bakımevinde kalması için gerekli sağlık raporu ile ilgili evraklar olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Savcılığa gönderilenolay üzerine Necip ŞükrüK. hakkında soruşturmabaşlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda Necip Şükrü K. hakkında "Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırmak" suçu kapsamında dava açıldı. Şüpheli Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.
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