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Hendekçiye ağır müebbet

Hendekçiye ağır müebbet
Diyarbakır Silvan'da çukur ve hendek kazan terörist İlhan B. (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Deli numarası yapan terörist, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Raporda, teröristin cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi. Terörist İlhan B.'nin nitelikli yağma ve 'ülke birliğini, bütünlüğünü bozmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Özgür CEBE
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