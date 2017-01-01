Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı

İstanbul Ortaköy'de gece klübünen süzenlenen saldırı sonrası olay yerinde hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belli olmaya başladı. Saldırıda resmi açıklamalara göre 39 kişi hayatını kaybederken 65 kişi de yaralandı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlikleri tespit edilen 20 kişiden 15'inin yabancı uyruklu olduğunu söyledi.



MİLLİYETLERİ BELLİ OLDU

Terör saldısında hayatını kaybeden yabancı uyrukluların ülkeleri şöyle: 7 Suudi Arabistan, 2 Hindistan, 1 Kanada, 1 Suriye, 1 İsrail, 2 Tunus, 4 Irak, 1 Lübnan,1 Belçika.

ORTAKÖY SALDIRISINDA KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Ortaköy'deki gece kulübü saldırısında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Ortaköy'de gece kulübünde yaşanan silahlı saldırıda özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar da hayatını kaybetti Karcılar'ın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Erdek'e götürüldü. Hatice Karcılar'ın kısa süre önce Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası sosyal medya hesabında, "Severek geldiğim, görmek için göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin" notunu paylaştığı görüldü.







​IRAKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ORTAKÖY'DEKİ TERÖR SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında Türkiye'ye üniversite okumak için gelen Iraklı Jalal Abbas isimli gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit ediliyor. Kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi. Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.





MUSTAFA SEZGİN SEYMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in geçtiğimiz aylarda nişanlandığı öğrenildi. Yeni yıla nişanlısıyla birlikte giren Seymen'den geriye nişan fotoğrafları kaldı.

Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen'in 21 Mayıs'ta nişanlandığı öğrenildi. Gece kulübüne düğün hazırlığı yaptığı nişanlısıyla birlikte gittiği belirtilen Seymen'den geriye nişan fotoğrafları kaldı. Saldırıda Seymen'in nişanlısının ise yaralandığı iddia edildi.





GECE KULÜBÜNDE ÇALIŞAN GARSON SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında kulübün garsonlarından Kenan Kutluk da hayatını kaybetti. Kutluk'tan geriye eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden birinin kulübün garsonlarından Kenan Kutluk olduğu çıktı. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Kutluk'tan geriye ise eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.





GECE KULÜBÜ SALDIRISINDA GÜMRÜK FİRMASI ÇALIŞANI DA HAYATINI KAYBETTİ

Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında bir gümrük firması çalışanının da

hayatını kaybettiği belirlendi. İş arkadaşıyla eğlenmek için gece kulübüne giden şahsın cenazesi memleketine gönderildi.

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit edilmeye devam ediyor. Saldırıda hayatını kaybeden 39 kişi arasında gece kulübüne eğlenmek için giden bir gümrük firması çalışanının da olduğu öğrenildi. Arkadaşıyla yılbaşını kutlamak için gece kulübüne giden 32 yaşındaki Mustafa Kaya'nın saldırıda hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi, Adlı Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.





GÜVENLİK AMİRİ FATİH ÇAKMAK

Ortaköy'deki terör saldırısında şehit düşen güvenlik amiri Fatih Çakmak 35 yaşındaydı ve kendi ekibiyle birlikte çalışıyordu. 10 Aralık'ta düzenlenen bombalı saldırı sırasında Vodafone Arena'da görevli olan Fatih Çakmak ölümden kıl payı kurtulmuştu. Yılbaşı gecesinde ise daha önce defalarca görev yaptığı Reina'daydı. Teröristin kurşunlarıyla ilk hayatını kaybedenlerden oldu. Çakmak, ünlü futbolcu Zinedine Zidane ile hatıra fotoğrafı çektirmişti.







POLİS MEMURU BURAK YILDIZ

İstanbul'un ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında polis memuru 21 yaşındaki Burak Yıldız'ın şehit olduğu haberi, Mersin'deki baba evine ateş düşürdü.Sabah saatlerinde şehit Burak Yıldız'ın merkez Toroslar İlçesi Atakent Mahallesi Cumhuriyet Evleri Konutları'nda bulunan Yıldız ailesinin evine giden Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, acı haberi verdi. Şehit Yıldız'ın babasının bir süre önce vefat ettiği belirtilirken acı haberi alan anne Aslı Yıldız sinir krizleri geçirdi. Şehit annesi Aslı Yıldız'a, sağlık görevlileri müdahale etti. Haberi alan Burak Yıldız'ın yakınlarının akın ettiği eve bayrak asıldı.Bekar olan şehit polis Burak Yıldız'ın ağabeyi Murat Yıldız'ın da İstanbul'da polis memuru olarak görev yaptığı belirtildi. Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1.5 yıl önce mezun olan şehit polis Burak Yıldız'ın, 10 Aralık'ta Beşiktaş Vodafone Arena'da terör saldırısında şehit olan meslektaşları için Instagramda, "Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye konuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız. 20-21-22 ? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızdan gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak" paylaşmıştı.



