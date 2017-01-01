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Gizli arşivleri yayınladılar

Gizli arşivleri yayınladılar
8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal ile İngiltere'nin ilk kadın Başbakanı Margaret Thatcher arasında 1990 yılında yapılan bir görüşmenin detayları gün yüzüne çıktı. Gelibolu'da yapılan anma törenleri için geldiği Türkiye'de törenlerden sonra Özal'la 1 saatlik bir görüşme yapan Thatcher'ın görüşmede, Rusya, Kıbrıs ve o günkü gündeme ilişkin söylediği ilginç sözler dikkati çekti. Görüşmede Turgut Özal, Balkanlarda yaşanabilecek yeni sorunlara dikkati çekiyor ve Yugoslavya'nın parçalanmaya başladığını, Ruslar'ın Azeriler'e haksız muamele yaptığını, Litvanyalılar'a da benzer şekilde davrandığına dikkat çekiyor. Tutanakta 'ın görüşmelerin başarısız olmasından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı sorumlu tuttuğu aktarılıyor.
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