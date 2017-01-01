Gizli arşivleri yayınladılar

8. Cumhurbaşkanımerhum TurgutÖzal ile İngiltere'ninilk kadınBaşbakanı MargaretThatcher arasında1990 yılındayapılan bir görüşmenindetaylarıgün yüzüne çıktı.Gelibolu'da yapılananma törenleriiçin geldiği Türkiye'detörenlerden sonra Özal'la 1 saatlikbir görüşme yapan Thatcher'ın görüşmede,Rusya, Kıbrıs ve o günkü gündemeilişkin söylediği ilginç sözler dikkati çekti.Görüşmede Turgut Özal, Balkanlardayaşanabilecek yeni sorunlara dikkatiçekiyor ve Yugoslavya'nın parçalanmayabaşladığını, Ruslar'ın Azeriler'e haksızmuamele yaptığını, Litvanyalılar'ada benzer şekilde davrandığına dikkatçekiyor. Tutanakta Margaret Thatcher'ıngörüşmelerin başarısız olmasından KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC)kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ısorumlu tuttuğu aktarılıyor.
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