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Gişeye takılmadı!

Avukat Yasemin Duygun, İzmir - Aydın unda kesilen 167 liralık para cezasına itiraz etti. Hukuk mücadelesini kazanan genç kadın, kararın emsal olabileceğini söyledi

Gişeye takılmadı!
İzmir Barosu avukatlarından Yasemin Duygun'a, kendisine ait aracı ile 2014 Mayıs ayında İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme undaki gişelerinden 5 kez HGS ihlali yaptığı gerekçesiyle toplam 167 lira 75 kuruş para cezası kesildi. Cezanın iptali için harekete geçti. Açtığı dava için verdiği dilekçede kesilen para cezasının iptalini istedi. Ancak İzmir Sulh Hukuk Hakimliği, Avukat Yasemin Duygun'un isteğini yerinde görmeyip, davayı reddetti. Yasemin Duygun ise vazgeçmedi. İkinci kez davanın kabulüne karar verilmesi için dilekçe verdi. bu defa avukatın lehine karar verdi. Söz konusu para cezasının hukuka aykırı olması nedeniyle kaldırılması kararlaştırdı. Avukat Yasemin Duygun, kararın örnek olduğunu, bu tür mağduriyet ile karşılaşanların benzer davalar açabileceklerini ifade etti.
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