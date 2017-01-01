Gişeye takılmadı!

İzmir Barosu avukatlarından Yasemin Duygun'a, kendisine ait aracı ile 2014 Mayıs ayında İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyolundaki gişelerinden 5 kez HGS ihlali yaptığı gerekçesiyle toplam 167 lira 75 kuruş para cezası kesildi. Cezanın iptali için harekete geçti. Açtığı dava için verdiği dilekçede kesilen para cezasının iptalini istedi. Ancak İzmir Sulh HukukHakimliği, Avukat YaseminDuygun'un isteğini yerindegörmeyip, davayı reddetti. Yasemin Duygun ise vazgeçmedi. İkinci kez davanın kabulüne karar verilmesi için dilekçe verdi. Mahkeme bu defa avukatın lehine karar verdi. Söz konusu para cezasının hukuka aykırı olması nedeniyle kaldırılması kararlaştırdı. Avukat YaseminDuygun, kararınörnek olduğunu,bu tür mağduriyetile karşılaşanlarınbenzer davalaraçabilecekleriniifade etti.
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