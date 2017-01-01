Genelkurmay Başkanlığından saldırıya ilişkin açıklama

Genelkurmay Başkanlığından, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve asil Türk milletine başsağlığı ve sabır, menfur olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz."