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ndan saldırıya ilişkin açıklama

ndan, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada terörle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığından saldırıya ilişkin açıklama

ndan, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve asil Türk milletine başsağlığı ve sabır, menfur olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz."
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  • 01 Ocak 2017, Pazar 13:46
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