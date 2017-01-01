Ortaköy'de ünlü gece kulübüne saat 01.15 sıralarında terör saldırısı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan saldırgan 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi. İçeride yeni yıl kutlaması için bulunanların üzerine kurşun yağdıran saldırgan en az 39 kişiyi şehit etti. Saldırıda çok sayıda vatandaş yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan saldırgan kaçmayı başardı. Yaralılar ambulanslanla çevre hastanelere kaldırıldı.



Gece kulübü çevresinde önlem alan polis olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.



YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ortaköy'de 1'i polis, 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Terör saldırısının ardından özel harekat polislerinin gece kulübüne operasyonu sonrasında sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar gece kulübünden çıkarılarak olay yerinde bekleyen çok sayıda ambulansla, başta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıda yaralanların tedavisine devam ederken hafif yaralılar müdahalenin ardından taburcu edildi.

KULÜBÜN ÇALIŞANI: MEKANDA 500-600 KİŞİ VARDI

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen gece kulübü çalışanı, o anları anlattı. Gece kulübünde garson olarak çalıştığı öğrenilen kişi, "Birden panik, aşağı indik saklandık. Arkadaşımı getirdim. Panikledik atladım yere. İki kişilermiş birini gördüm. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500-600 kişi kadar vardı" ifadelerini kullandı.



MEKANDAKİ MÜŞTERİ O ANLARI ANLATTI

Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir vatandaş dehşet anlarını anlattı. Yaşanan dehşet anlarını anlatan Sinem Uyanık, "Oradaydık. Eğleniyorduk. Yılbaşı gecesi arkam dönüktü birden bire insanlar koşuşturmaya başladılar. Sonra eşim bana sakın korkma dedi. Üzerime atladı. İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. Sonra bayıldım. Ayıldım. Eşim kanlar içinde. İnsanlar kanlar içindeydi. Sonra ambulans ve polisi aradık. Polisi aradım 'Sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz' dedi. Hiç kıpırdamadık. Sonra özel harekat girdi içeriye. Cam kırıkları vardı, insanalar üzerimize basarak geçtiler. Polis geldi 'Yere yatın teslim olun elinizi başınızın üzerine koyun' dedi. Özel harekat polisi 'Yavaşça yerden ilerleyin' dedi. Üst kata çıktık" şeklinde konuştu.

AHaber CANLI YAYIN

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortaköy'deki saldırıyla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Olaydan büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.



OBAMA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

ABD Başkanı Barack Obama, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, masum insanların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Eric Schultz tarafından yapılan yazılı açıklamada, ailesiyle birlikte Hawaii'de bulunan Obama'nın İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmelerin aktarıldığı kaydedildi. Obama'nın, "Masum insanların hayatlarını kaybetmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdiğini ve hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini" belirten Schultz, Obama'nın, ihtiyaç halinde Türk yetkililere gerekli destek ve yardımın yapılması hususunda da ekibine talimat verdiğini ifade etti. Schultz'un açıklamasından kısa süre sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da kısa açıklama yaptı. "ABD, İstanbul'daki korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesini kullanan Price, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi. Price, NATO üyesi müttefik Türkiye ile terörün her türlüsüne karşı dayanışma haline olduklarını da vurguladı.