Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyah'da bulunan ve DEAŞ terör örgütünce barınma, savunma ve silah mevzisi amaçlı kullanılan toplam 17 bina imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 131. gününde, muhalif unsurları da içeren Özel Görev Kuvvet Gruplarınca, hava ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi.

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen 166 terör örgütü DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınarak, sürekli bir baskı sağlandı. Özel Görev Kuvvet Gruplarının harekat alanındaki faaliyetleri kolaylaştırılarak, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca kullanılan bazı hedefler de imha edildi.

34 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyah'da bulunan ve DEAŞ terör örgütünce barınma yeri, savunma ve silah mevzisi olarak kullanılan toplam 17 bina imha edildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda üç muhalif yaralandı, 34 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince bir mayın ile 23 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 579 el yapımı patlayıcı ve 43 mayının, kontrollü imha edildiği belirtildi.