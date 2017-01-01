Reina saldırısında FETÖ izleri!

Ortaköy'de meydana gelen hain terör saldırısında da FETÖ izlerine rastlandı. Daha önce STV'de yayınlanan bazı görüntüler yılbaşı gecesi meydana gelen elim olay sonrasında tüm okların Pensilvanya Çetesi'ne yönelmesine sebep oldu.
FETÖ'nün yayın organı STV'de büyükelçi suikastinin yayınlandığı dizinin bir sonraki bölümündeki Noel sahnesi dikkatlerden kaçmamıştı. Noel Baba kılığında oyuncaklara bomba gizleyerek yapılacak bir saldırının haberini veren sahneler adeta izleyenlerin kanını dondurmuştu.
Ankara'daki büyükelçi suikastinden sonra Ortaköy'deki terör saldırısı sonrasında da akıllara yine olayın bir FETÖ eylemi olabileceği ihtimali geldi.
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