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  1. Provokatörler Reina saldırısını da es geçmedi!
  2. Ortaköy'de gece kulübüne terör saldırısı!

Reina sında izleri!

'deki hain terör sı akıllara 'nün STV'de yayınlanan kılığındaki terör saldırısı görüntülerini getirdi.

Reina saldırısında FETÖ izleri!
'de meydana gelen hain terör sında da izlerine rastlandı. Daha önce STV'de yayınlanan bazı görüntüler yılbaşı gecesi meydana gelen elim olay sonrasında tüm okların Pensilvanya Çetesi'ne yönelmesine sebep oldu.



FETÖ'nün yayın organı STV'de büyükelçi suikastinin yayınlandığı dizinin bir sonraki bölümündeki Noel sahnesi dikkatlerden kaçmamıştı. kılığında oyuncaklara bomba gizleyerek yapılacak bir saldırının haberini veren sahneler adeta izleyenlerin kanını dondurmuştu.

Ankara'daki büyükelçi suikastinden sonra Ortaköy'deki terör saldırısı sonrasında da akıllara yine olayın bir FETÖ eylemi olabileceği ihtimali geldi.

STV dizisinden yeni sahne: Noel Baba kılığında canlı bomba
FETÖ'ya ait Samanyolu TV'de daha önce Büyükelçi'nin suikastını işleyen dizi 90. bölümünde de 'Noel Baba' kılığındaki bir canlı bombanın işlendiği senaryoyu da ekranlarına taşımış.
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  • 01 Ocak 2017, Pazar 03:12
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