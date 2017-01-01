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F.Bahçe açıkladı! orada mıydı?

İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen hain terör saldırısında Fenerbahçe'li futbolcu 'ın aynı mekanda olduğu haberleri üzerine Fenerbahçe'den açıklama geldi.

F.Bahçe açıkladı! Mehmet Topal orada mıydı?
İstanbul Ortaköy'de yaşanan ve yılbaşını kana bulayan saldırıda Fenerbahçe'li futbolcu 'ın aynı mekanda olduğu haberleri üzerine açıklama yapıldı.

Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısında Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın, saldırıya uğrayan mekanda bulunduğu haberleri üzerine kulüpten açıklama yapıldı. Basın mensuplarına gönderilen açıklamada Mehmet Topal'ın Ortaköy'de değil, tatil için yurt dışında olduğu bilgisi verildi.
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  • 01 Ocak 2017, Pazar 14:01
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