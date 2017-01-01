Emre Barça yolunda

Emre Demir (12) 8 yaşındayken Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'de futbola başladı. Burada kendisini geliştirdi. Ardından 2014 yılında Kayserispor'a transfer oldu. Şu an Kayseri U14takımında oynayan Emre, İspanyoldevi Barcelona'nın dikkatini çekti. Oyun stiliyle Messi'ye benzetilen minik yıldız, Barcelona'nın alt yapı seçmelerine davet edildi. 14 gün boyuncaKatalan kulübü tarafından denenecekolan Emre'nin Ocak ayındaİspanya'ya gideceği öğrenildi.
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