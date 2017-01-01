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Emre Barça yolunda

Emre Barça yolunda
Emre Demir (12) 8 yaşındayken Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'de futbola başladı. Burada kendisini geliştirdi. Ardından 2014 yılında Kayserispor'a transfer oldu. Şu an Kayseri U14 takımında oynayan Emre, İspanyol devi Barcelona'nın dikkatini çekti. Oyun stiliyle Messi'ye benzetilen minik yıldız, Barcelona'nın alt yapı seçmelerine davet edildi. 14 gün boyunca Katalan kulübü tarafından denenecek olan Emre'nin Ocak ayında İspanya'ya gideceği öğrenildi.
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