‘Efe melek oldu’

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Yalçın Efe Kabasakal, geçtiğimiz Pazartesi günü rahatsızlandı. Annesi Neslihan Kabasakal tarafından Pazarcık 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Doktor İ.E., boğazı ağrıyan minik Yalçın'a iğne yazdı. İlaçları alan Neslihan, daha sonra sağlık merkezine geri döndü. Kurumda çalışan hemşire, Yalçın'a söz konusu iğneyi yaptı. Ancak kısa süre sonra çocuk fenalaştı ve kusmaya başladı. Kalbi durdu fark edilen çocuğa hemen müdahale yapıldı.



AİLE YIKILDI...

Kalbi yeniden çalıştırılan Yalçın, bu defa olay yerine çağırılan ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da duran kalbi müdahale ile çalıştırılan Efe, daha sonra Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buruda minik Yalçın'a müdahale edildi. Ancak talihsiz çocuk tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Çocuklarını bir iğne nedeniyle kaybeden aile ise şoka girdi. Talihsiz çocuğun ölümünden tüm Türkiye etkilendi. Yalçın'ın ilk kaldırıldığı Pazarcık 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nden de, konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada "Yapılan enjeksiyon sonucunda çok nadir rastlanan, ilaç allerjileri içinde en hızlı ve tehlikelisi olan ve önceden bilinmesi mümkün olmayan anaflaksi gelişmiştir" denildi.



UÇURTMA YAPACAKTIK

Oğlunun ölümüne neden olanların cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduğunu belirten baba Beytullah Kabasakal (31) ise şunları söyledi: "Bu acıya hangi yürek dayanır. Öpmeye kıyamıyordum kara toprağa koydular. Oğluma uçurtma yapacaktım, sözümü tutamadım. Efe yürüyerek gittiği hastanede melek olup, uçtu. Oğlumun acısı 3 ay önce kaybettiğim babamın acısından daha ağır oldu."



KARDEŞİ DE YARDIM BEKLİYOR

Beytullah Kabasakal, Yalçın'ın 2 yaşındaki kardeşinin beyninde tümör olduğunu söyledi. Oğullarının ani ölümüyle tek çocukları olan ve küçük bedeniyle hastalıkla mücadele veren Gülseren'in tedavisi için yardım istedi. Beytullah Kabasakal, "2 çocuğum vardı, birini kaybettim. Kızım da hasta. Devlet yetkililerinden yardım istiyorum. Beyninde tümör var. Özel hastaneye götürdüğümde öğrendim. Tümör gittikçe büyüyor. 3 ay önce babam öldü sonra oğlum. Oğlumu kaybettim kızımı yaşatın" dedi.



Sırrıberk ARSLAN