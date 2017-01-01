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Duygu yaşam savaşını kaybetti

Trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi Duygu Akca, iki gün sonra hayata gözlerini yumdu

Duygu yaşam savaşını kaybetti
Denizli'de geçtiğimiz günlerde 47 yaşındaki Ali Kavas'ın kullandığı minibüs, kar yağışı nedeniyle yoldan çıktı. Şarampole yuvarlandı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Feci kazada Ayşe Abalı, Aykut Hayta, Muhittin Solak, Celal Avcı, Hatice Yılmaz, Mehmet Ali Yaka, Fahrettin Küçükkaptan, Gülnur Nergiz Abalı, Abey Abalı, Burcu Kocaboğan, Cennet Küçük, Mustafa Gediz, Fatma Tort, Betül Özkan ve Duygu Akca yaralandı. Akca, iki gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybetti. Akca, Pamukkale Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölümü 2. Sınıfta okuyordu. Ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.
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