Duygu yaşam savaşını kaybetti

Denizli'de geçtiğimiz günlerde 47 yaşındaki Ali Kavas'ın kullandığı minibüs, kar yağışı nedeniyle yoldan çıktı. Şarampole yuvarlandı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Feci kazada AyşeAbalı, Aykut Hayta, MuhittinSolak, Celal Avcı, Hatice Yılmaz,Mehmet Ali Yaka, FahrettinKüçükkaptan, Gülnur NergizAbalı, Abey Abalı, BurcuKocaboğan, Cennet Küçük,Mustafa Gediz, Fatma Tort,Betül Özkan ve Duygu Akcayaralandı. Akca, iki gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybetti. Akca, Pamukkale Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölümü 2. Sınıfta okuyordu. Ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.