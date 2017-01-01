Yol Durumu
  1. Beşiktaş'taki bombalı saldırıdan kurtuldu ama...
  2. Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı

İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili, Dolmabahçe'de düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi. Başbakan önderliğinde düzenlenen toplantı 1 saat 40 dakika sürdü.

Dolmabahçede güvenlik toplantısı

İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili, Başbakan 'ın başkanlığında düzenlenen toplantı sona erdi.

Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, basına kapalı olarak 1 saat 40 dakika sürdü.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.
Etiketler:
  • 01 Ocak 2017, Pazar 12:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar