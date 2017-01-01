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'da emniyete kalleş !

'ın Çınar ilçesinde bir grup terörist tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlendi. Diyarbakır'dan çok sayıda ambulans istenen bölgede çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

Diyarbakırda emniyete kalleş saldırı!

'ın Çınar ilçesinde Emniyet Amirliği binasına teröristlerce roketatarlı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK mensupları, Emniyet Müdürlüğü binasına roketatarlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından güvenlik güçleri teröristlere karşılık verdi.

Olay yerine çok sayıda polisin sevk edildiği saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Emniyet güçleri saldırının ardından operasyon başlattı.
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  • 01 Ocak 2017, Pazar 21:55
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